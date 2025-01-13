शाहरुख खान पर हाथ उठा चुका है ये बॉलीवुड स्टार, पड़ गए थे लेने के देने
बॉलीवुड का एक एक्टर ऐसा भी है जो फिल्म के सेट पर शाहरुख खान के गाल पर तमाचा जड़ चुका है. ऐसा करके ये एक्टर बुरी तरह से फंस गया था. सेट पर इस एक्टर को खूब खरीखोटी सुनने को मिली थी.
यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी की जिन्होंने फिल्म अंजाम में विलेन का रोल निभाया था. इस फिल्म में शाहरुख खान मेन लीड के तौर पर नजर आए थे.
एक इंटरव्यू में दीपक तिजोरी ने खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने शाहरुख खान को चांटा मार दिया था. दीपक तिजोरी ने बताया, फिल्म का एक सीन था जिसमें शाहरुख खान मेरे घर में घुस गए.
दीपक तिजोरी ने बताया, इस सीन मे पहले शाहरुख खान ने मुझे मारा फिर मैंने शाहरुख खान को मारा. मेरे चांटा मारते ही डाॉरेक्टर भड़क गया. गट बोलते हुए डायरेक्टर ने पूछा कि मैंने शाहरुख खान को चांटा क्यों मारा.
जवाब में मैंने कहा कि वो मेरे घर में घुस गया है मेरी पत्नी के साथ बद्तमीजी कर रहा है. ऐसे में मेरा हाथ उठाना तो बनता ही है. जिसके जवाब में डायरेक्टर ने न बोल दिया. उसने कहा कि ये सीन ऐसे शूट नहीं होगा.
दीपक तिजोरी ने खुलासा किया, डायरेक्टर ने मुझे खूब सुनाया और कहा कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करो. डायरेक्टर की बात सुनकर दीपक तिजोरी का खून खौल गया.
उस दिन दीपक तिजोरी ने फैसला किया कि वो भी बॉलीवुड की दुनिया में डायरेक्टर बनेंगे. दीपक तिजोरी ने डायरेक्टर ने कहा कि मैं भी एक दिन डायरेक्टर बनूंगा लेकिन जैसे आप सीन शूट कर रहें हैं वोसे नहीं करूंगा.
फिल्म अंजाम साल 1994 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अपने जमाने में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. हालांकि इस फिल्म के कुछ गाने आज भी लोगों को खूब पसंद आते हैं.
