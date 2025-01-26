शाहरुख खान ने पहनी 76 लाख की घड़ी, एक-एक खासियत करेगी हैरान
Shashikant Mishra
| Jan 26, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाई है. उनकी अदाकारी के फैंस दीवाने रहते हैं.
शाहरुख खान ने अपनी मेहनत के दम पर देश ही नहीं दुनिया में नाम कमाया है. इसके साथ ही उन्होंने काफी पैसा भी कमाया है.
शाहरुख खान की नेटवर्थ को लेकर कहा जाता है कि वह 7000 करोड़ रुपये के मालिक हैं. उनकी लाइफस्टाइल लोगों का ध्यान खींचती है.
शाहरुख खान हाल ही में आईफा के प्री-इवेंट में नजर आए थे. यहां पर उनकी घड़ी ने लोगों को आकर्षित किया था.
शाहरुख खान ने जो घड़ी पहनी थी, उसकी कीमत 76, 84, 825 बताई जा रही है. इस घड़ी को भारत में मंगवाने पर 13,888 रुपये शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा.
शाहरुख खान की ये घड़ी ऑडेमर्स पिगुएट[आरई] मास्टर02 है. ये लिमिटेड एडिशन वॉच है और दुनियाभर में इसके लिए सिर्फ 250 पीस है.
शाहरुख खान की इस घड़ी की खासियत है कि इसका 18 कैरेट सैंड गोल्ड केस है, जो रोशनी और मूवमेंट के साथ सफेद और गुलाबी सोने के बीच शेड्स बदलता है.
