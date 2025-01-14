अंबानी से कपूर तक, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान इन सेलिब्रिटीज के घर को दे चुकी हैं न्यू लुक
Bollywood Staff
| Jan 14, 2025
शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं. उन्होंने कई सेलिब्रिटीज के घर को नया लुक दिया है.
गौरी खान मशहूर बिजनेसवूमेन नीता अंबानी के घर को डिजाइन कर चुकी हैं.
धक- धक गर्ल माधुरी दीक्षित के घर को गौरी खान ने बहुत ही प्यारा लुक दिया है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने बांद्रा स्थित घर को गौरी खान से डिजाइन करवाया है.
गौरी खान ने जैकलिन फर्नांडीस के घर का इंटीरियर डिजाइन किया है.
अनन्या पांडे ने हाल ही में मुंबई में एक घर खरीदा है. जिसे उन्होंने गौरी खान से डिजाइन करवाया है.
करण जौहर ने अपने बच्चों की नर्सरी गौरी खान से सलाह करके बनवाई है.
गौरी खान ने रणबीर कपूर का वास्तु पाली हिल स्थित बैचलर पैड डिजाइन किया है.
कैटरीना कैफ ने अपने घर की बालकनी को गौरी खान से डिजाइन करवाया है.
गौरी खान ने शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के सी -फेस घर को भी बहुत ही खूबसूरत लुक दिया है.
