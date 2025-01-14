अंबानी से कपूर तक, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान इन सेलिब्रिटीज के घर को दे चुकी हैं न्यू लुक

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 14, 2025

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं. उन्होंने कई सेलिब्रिटीज के घर को नया लुक दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

गौरी खान मशहूर बिजनेसवूमेन नीता अंबानी के घर को डिजाइन कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

धक- धक गर्ल माधुरी दीक्षित के घर को गौरी खान ने बहुत ही प्यारा लुक दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने बांद्रा स्थित घर को गौरी खान से डिजाइन करवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

गौरी खान ने जैकलिन फर्नांडीस के घर का इंटीरियर डिजाइन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे ने हाल ही में मुंबई में एक घर खरीदा है. जिसे उन्होंने गौरी खान से डिजाइन करवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर ने अपने बच्चों की नर्सरी गौरी खान से सलाह करके बनवाई है.

Source: Bollywoodlife.com

गौरी खान ने रणबीर कपूर का वास्तु पाली हिल स्थित बैचलर पैड डिजाइन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

कैटरीना कैफ ने अपने घर की बालकनी को गौरी खान से डिजाइन करवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

गौरी खान ने शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के सी -फेस घर को भी बहुत ही खूबसूरत लुक दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कौन हैं हर्षा रिछारिया के गुरु, कैसे बनीं एंकर से साध्वी?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.