शाहरुख को जिस फिल्म के लिए मिला पहला नेशनल अवॉर्ड, जानें उसकी कमाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 01, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को उनकी फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान की जबरदस्त एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान की एक्टिंग के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने भारत में 761.98 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जवान' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करे तो फिल्म ने कुल 1148.32 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने कई मूवीज के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'जलपरी' अवतार में दिखीं निया शर्मा, तस्वीरें देख मचल उठे चाहने वालों के दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.