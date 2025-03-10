टैक्स चोरी मामले में शाहरुख खान को लेकर आई बड़ी खबर, इस फिल्म से जुड़ा...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2025
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान पर सालों पहले टैक्स चोरी करने के आरोप लगे थे. फिल्म रा वन शाहरुख खान की कंपनी रेड चिल्लीज के बैनर तले बनी थी.
Source:
Instagram
शाहरुख खान ने डील की थी कि वो फिल्म की शूटिंग लंदन में करेंगे जिसके बदले वो इनकम का 70 प्रतिशत टैक्स ब्रिटेन देंगे.
Source:
Instagram
शाहरुख खान ने फिल्म रा वन की कमाई 83.42 करोड़ रुपये दिखाई थी. जिसके बाद दावा किया गया कि शाहरुख खान ने अपनी कमाई कम दिखाई है.
Source:
Instagram
ऐसे में शाहरुख खान पर टैक्स चोरी करने के आरोप लगे और उन पर केस हो गया. अब शाहरुख खान को इस केस में जीत हासिल हो गई है.
Source:
Instagram
करीब 12 साल तक जंग लड़ने के बाद शाहरुख खान ये केस जीत गए हैं. इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यून ने दावा किया है कि चार साल बाद कमाई की जांच करना ठीक नहीं था.
Source:
Instagram
ऐसे में इनकम टैक्स अधिकारी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए. जब शाहरुख खान ने ब्रिटेन को टैक्स भरा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाए थे.
Source:
Instagram
टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि शाहरुख खान की वजह से डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है. हालांकि बाद में ये दावा गलत साबित हुआ.
Source:
Instagram
बता दें शाहरुख खान इन दिनों अपने घर मन्नत की मरम्मत करवा रहे हैं. ऐसे में शाहरुख खान ने अपने परिवार के लिए किराए का घर लिया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: श्रीदेवी की आखिरी फिल्म 'मॉम' के सीक्वल की तैयारी में बोनी कपूर, इस एक्ट्रेस को करेंगे कास्ट, बोले- 'अपनी मां की तरह...'
अगली वेब स्टोरी देखें.