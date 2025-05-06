मेट गाला 2025 में शाहरुख खान की घड़ी ने काटा बवाल, कीमत जानकर आपके भी उड़ जाएंगे तोते
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 06, 2025
'फैशन का ऑस्कर' कहे जाने वाले मेट गाला 2025 का शानदार आगाज हो चुका है.
मेट गाला 2025 में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने डेब्यू किया है.
इस दौरान उन्होंने फैशन डिजाइनर सब्यसाची का डिजाइनर के आउटफिट कैरी किया है.
ब्लैक सब्यसाची आउटफिट और क्लासिक एक्सेसरीज में उनका लुक इंटरनेट पर छा गया.
उनके हाथ में मौजूद ब्लैक छड़ी और शेड्स ने उन्हें एक रॉयल और जादुई टच दिया.
मगर सबकी नजरें जिस चीज पर टिकीं, वो थी उनकी करोड़ों की अल्ट्रा-रेयर घड़ी. जिसकी कीमत हर किसी के होश उड़ा सकती है.
दरअसल, शाहरुख ने पाटेक फिलिप ग्रांड कॉम्प्लिकेशंस 6300G वॉच पहनी थी, जिसकी कीमत है 2.5 मिलियन डॉलर.
भारतीय करंसी में इस घड़ी की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
फैंस ने उनकी घड़ी देखकर कहा, 'अब समझ आया शाहरुख को किंग खान क्यों कहते हैं.'
