31 साल बाद ऐसी दिखने लगीं हैं शाहरुख खान की 'ऐना', फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'कभी हां,कभी ना' में एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णामूर्ति फीमेल लीड में नजर आई थीं.
फिल्म में सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने 'ऐना' नाम का किरदार प्ले किया था.
सुचित्रा कृष्णामूर्ति फिल्म में बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थीं उनकी इस अदा ने लोगों का दिल जीत लिया था.
सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने सिर्फ 13 साल की उम्र में टीवी सीरियल 'चुनौती' से अपना करियर शुरू किया था.
शाहरुख खान और सुचित्रा कृष्णामूर्ति के चुलबुले और रोमांटिक अंदाज को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
फिल्म 'कभी हां, कभी ना' में शाहरुख खान एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णामूर्ति को लेकर एक तरफा प्यार में पड़ गए थे.
फिल्म 'कभी हां,कभी ना' का सॉन्ग 'आना मेरे प्यार को' खूब पॉपलुर हुआ था.
सुचित्रा कृष्णामूर्ति उस फिल्म के बाद गायब हो गई थीं फिर वो फिल्मों में देखने को नहीं मिली थीं.
सुचित्रा कृष्णामूर्ति की लेटेस्ट तस्वीरों को देख आप उनको पहचान नहीं पाएंगे.
सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज अपलोड की हैं जिसमें वो मासूम 'ऐना' से बिल्कुल अलग नजर आ रही है.
फैंस 'ऐना' उर्फ सुचित्रा कृष्णामूर्ति की नई फोटोज को देखकर उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं.
