Ranbir Kapoor, Alia Bhatt की इस फिल्म में Cameo करेंगे Shah Rukh Khan
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 22, 2024
शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
खबर है कि शाहरुख खान रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म में केमियो करने वाले हैं.
यहां हम रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वार की बात कर रहे हैं.
कहा जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर शाहरुख खान ने संजय लीला भंसाली के साथ एक मीटिंग की है.
अगर सब ठीक रहा तो 2025 में शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे.
शाहरुख खान का कैमियो फिल्म लव एंड वार के सेकेंड हाफ में रखा जाएगा.
फिल्म की कहानी में रणबीर कपूर और शाहरुख खान के बीच इंटेंस इटरेक्शन देखने को मिलने वाला है.
शाहरुख खान और रणबीर कपूर इससे पहले साल 2022 में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आए थे.
