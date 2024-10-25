शाहरुख खान पर लगा रोल चोरी करने का आरोप, पाकिस्तानी एक्टर बोला...
Oct 25, 2024
पाकिस्तान के एक एक्टर ने शाहरुख खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.
पाकिस्तानी एक्टर तौकीर नसीर ने दावा किया है कि शाहरुख खान ने उनका किरदार चुराया है.
यहां पर तौकीर नसीर फिल्म कभी अलविदा न कहना के देव सरन की बात कर रहे हैं.
तौकीर नसीर ने कहा कि ठीक ऐसा ही किरदार उनके शो परवाज में दिखाया गया था.
तौकीर नसीर ने आरोप लगाए हैं कि करण जौहर ने बिना बताए ये किरदार चुराया है.
तौकीर नसीर ने बताया है कि करण जौहर को कम से कम उनके शो को का क्रेडिट तो देना चाहिए था.
हालांकि तौकीर नसीर ने माना है कि फिल्म में शाहरुख खान ने शानदार काम किया था.
शाहरुख की तरह तौकीर नसीर के किरदार के पैर में भी ऐसी ही चोट थी.
