शाहरुख खान पर लगा रोल चोरी करने का आरोप, पाकिस्तानी एक्टर बोला...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 25, 2024

पाकिस्तान के एक एक्टर ने शाहरुख खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Source: Instagram

पाकिस्तानी एक्टर तौकीर नसीर ने दावा किया है कि शाहरुख खान ने उनका किरदार चुराया है.

Source: Instagram

यहां पर तौकीर नसीर फिल्म कभी अलविदा न कहना के देव सरन की बात कर रहे हैं.

Source: Instagram

तौकीर नसीर ने कहा कि ठीक ऐसा ही किरदार उनके शो परवाज में दिखाया गया था.

Source: Instagram

तौकीर नसीर ने आरोप लगाए हैं कि करण जौहर ने बिना बताए ये किरदार चुराया है.

Source: Instagram

तौकीर नसीर ने बताया है कि करण जौहर को कम से कम उनके शो को का क्रेडिट तो देना चाहिए था.

Source: Instagram

हालांकि तौकीर नसीर ने माना है कि फिल्म में शाहरुख खान ने शानदार काम किया था.

Source: Instagram

शाहरुख की तरह तौकीर नसीर के किरदार के पैर में भी ऐसी ही चोट थी.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Diwali 2024: पटाखों के नाम से चिढ़ते हैं ये सितारे, करते हैं फैंस का दिमाग खराब

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.