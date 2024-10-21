'क्या मैं जेल में रहना डिजर्व करता हूं', आखिर आर्यन खान ने क्यों कही थी ये बात?
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ समय पहले जेल जाना पड़ा था.
दरअसल, आर्यन खान को 2021 में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के चलते जेल जाना पड़ा था.
बता दें कि गोवा जा रही क्रूज पर NCB ने 2 अक्टूबर को छापा मारा था, जिसमें ड्रग्स बरामद हुए थे.
NCB द्वारा उस क्रूज से करीब पांच लोग पकड़े गए थे. आर्यन खान भी अपने दोस्तों के साथ उस क्रूज में पार्टी कर रहे थे.
NCB ने उस पार्टी से आर्यन खान और उनके कुछ दोस्तों को भी कस्टडी में लिया था.
NCB के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह ने 'इंडिया टुडे' से आर्यन खान के केस को लेकर बात की है.
आर्यन खान के केस में NCB ने उन्हें इंटरनेशनल तस्कर बता दिया था. जिसको सुनकर आर्यन खान को गुस्सा आ गया था.
आर्यन खान ने कहा कि 'आपने मुझे एक इंटरनेशनल तस्कर दिखा दिया है. आपने दिखाया कि मैं ड्रग्स पर पैसा लगाता हूं, क्या ये चार्ज बेफिजूल नहीं है'?
NCB ऑफिसर ने आगे बताया कि आर्यन खान ने कहा 'सर आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है.आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है'.
आर्यन खान ने कहा 'क्या मैं जेल में रहना डिजर्व करता हूं. आपने मुझे इतने दिन तक जेल में क्यों रखा था'?
वहीं, आर्यन खान के जेल में होने को लेकर शाहरुख खान बहुत परेशान रहते थे. वो अक्सर अपने बेटे से मिलने भी जाते थे.
आर्यन खान पर क्रूज ड्रग्स केस में कोई भी चार्ज नहीं लगाए गए थे. उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी.
