इस बड़े स्टार के बेटे ने सिर्फ 4 साल की उम्र में किया था सुपरहिट फिल्म में Cameo, इस प्रोजेक्ट से करेंगे डेब्यू
| Dec 16, 2024
बॉलीवुड में इन दिनों कई स्टारकिड्स फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं
लेकिन आज हम जिस स्टार किड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 4 साल की उम्र में चाइल्ड एक्टर के तौर पर कैमियो कर चुके हैं.
हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान की बात कर रहे हैं.
डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था.
करण जौहर की इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस को खूब एंटरटेन किया था.
आर्यन खान ने इस फिल्म में शाहरुख खान के बचपन का रोल किया था.
आर्यन खान को जब इस फिल्म में शाहरुख खान के बचपन के रूप दिखाया गया था. वो तब सिर्फ 4 साल के थे.
आर्यन खान जल्द ही बॉलीवुड और ओटीटी पर डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं.
जिसकी अनाउसमेंट शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाल ही में की थी.
आर्यन खान का ये प्रोजेक्ट साल 2025 में ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकता है.
