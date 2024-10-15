क्या आप जानते हैं कितनी पढ़ी लिखी हैं शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान?

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंडर बनी फिल्म 'मैं हूं ना' से गौरी खान ने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर पहली बार हाथ आजमाया था. ये फिल्म ब्लॅाकबस्टर रही थी. Source: Bollywoodlife.com