क्या आप जानते हैं कितनी पढ़ी लिखी हैं शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने कई डिग्रियां हासिल की हैं. मगर उनकी पत्नी गौरी खान भी कुछ कम पढ़ी लिखी नहीं हैं.
शाहरुख खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेडफ़ॉर्डशर से आर्टस एंड कल्चर में मास्टर डिग्री की है. उनके पास और भी कई डिग्रियां हैं.
शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी बहुत पढ़ी लिखी हैं. गौरी खान ने अपनी कॅालेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है.
गौरी खान ने लेडी श्रीराम कॅालेज से बी.ए. इन हिस्ट्री किया है. उन्होंने इसके साथ ही 6 महीने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है.
गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं.
शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में गौरी खान बराबर की मालकिन भी हैं.
गौरी खान कई फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं. शाहरुख खान की ऐसी कई फिल्में हैं, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया है.
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंडर बनी फिल्म 'मैं हूं ना' से गौरी खान ने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर पहली बार हाथ आजमाया था. ये फिल्म ब्लॅाकबस्टर रही थी.
गौरी खान अपने नाम से एक इंटीरियर कंपनी भी मुंबई में चला रही हैं. कंपनी का नाम गौरी इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड है.
गौरी खान फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर ज़ी सीने अवार्ड्स में क्वीन ऑफ बॅालीवुड के लिए भी नॅामिनेट हुई थीं.
