Bollywood के इन दो बड़े एक्टर्स की सिंगल मदर को करना पड़ा था स्ट्रगल, इंटरव्यू में किया खुलासा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 05, 2024
शाहिद कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद करके कुछ बातों को साझा है.
शाहिद कपूर ने बताया कि उनके पिता के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे मगर वो 3 साल की उम्र से अपनी मां के साथ रहते थे.
शाहिद ने कहा जब उनके भाई ईशान का जन्म हुआ था तब वो 14 साल के थे उनकी मां ने दोनों बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ दिया था.
शाहिद ने बताया 35 साल की उम्र में एक कामकाजी महिला को बच्चे को जन्म देना और एक बड़े बेटे को पालना आसान नहीं था.
शाहिद ने कहा उनकी मां के लिए यह सब बहुत कठिन था वो दूसरी शादी के बाद अपने करियर को फिर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं.
शाहिद कपूर ने कहा जब वो खुद स्ट्रगल कर रही थीं उस समय वो बेटे को काम दिलाने के लिए किसी को फोन कैसे करतीं.
शाहिद कपूर ने बताया कि उनके पिता के साथ अब उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं मगर वो उनसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगते हैं.
शाहिद ने सुभाष घई की फिल्म 'ताल' से एक डांसर के रूप में और फिर लीड एक्टर के तौर पर फिल्म 'इश्क विश्क' से डेब्यू किया था.
शाहिद कपूर ने फिल्म 'इश्क विश्क' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीता था.
शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर भी अब बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं.
ईशान खट्टर भी अपने भाई शाहिद कपूर की तरह फिल्मों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके हाथ में कई न्यू प्रोजेक्ट भी हैं.
