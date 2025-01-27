जब 550 रुपये में लीक हुआ था शाहिद कपूर और करीना कपूर का MMS, इन लोगों का था हाथ
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 27, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'देवा' के प्रमोशन में बिजी हैं. उनकी ये फिल्म 31 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर की फिल्म रिलीज से पहले हम आपको उनके एक एमएमएस के बारे में बताएंगे जो लीक हो गया था. उनका ये एमएमएस करीना कपूर के साथ का था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर और करीना कपूर काफी समय तक एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. फिर साल 2007 में दोनों के रास्ते अलग हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर और करीना कपूर जब एक-दूसरे को डेट कर रहे थे तब उनका एक किसिंग एमएमएस लीक हो गया था. इसको लेकर काफी विवाद हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर ने साल 2023 में इस एमएमएस को लेकर कहा था कि इसके बाद उनकी जिंदगी बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों के एमएमएस के वायरल होने के पीछे बच्चों का हाथ था.'द फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 बच्चों ने एक क्लब में 550 रुपये में इसे लीक किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर से ब्रेकअप के बाद करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ रिश्ते में आ गई थीं. बाद में दोनों ने शादी कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत के साथ साल 2015 में शादी की थी. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के एक बेटा और एक बेटी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT पर देखें Bal Ganesh-Hanuman जैसी एनिमेटेड फिल्में, हर मूवी है स्पेशल
अगली वेब स्टोरी देखें.