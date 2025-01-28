Shahid Kapoor की Deva पर चली सेंसर बोल्ड की कैंची, फिल्म में हुए ये तीन बड़े बदलाव

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'देवा' के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटे हुए हैं.

यह फिल्म 31 जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

देवा के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही शाहिद के फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

लेकिन इस बीच फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, फिल्म में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं.

देवा को सेंसर बोर्ड ने U/A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति दे दी है, लेकिन फिल्म से कुछ सीन्स काट दिए हैं.

फिल्म में शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के बीच एक लिप लॉक सीन दिखाया गया है, जिसे 6 सेंकड कम की गई है.

इस फिल्म अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बदलाव करने का निर्देश दिया गया है.

फिल्म में कुछ अश्लील इशारे भी हैं, जिसे हटाने की मांग की गई है.

देवा में शाहिद कपूर एक बिगड़ैल पुलिस वाले के किरदार में नजर आने वाले हैं, वहीं पूजा हेगडे पत्रकार की भूमिका में है.

