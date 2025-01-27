'मत आना...', फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों के लिए शाहिद कपूर ने आखिर क्यों कही ये बात?
Bollywoodlife.com | Jan 27, 2025
शाहिद उन दिग्गज एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शानदार अदाकारी के दमपर पहचान बनाई है.
वो फिल्मों में अपने किरदार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और पूरी लगन के साथ रोल को प्ले करते हैं.
शाहिद इंडस्ट्री में करीब 20 सालों से सक्रिय हैं, वो जितने अच्छे एक्टर हैं, रियल लाफइ में उतने ही जिम्मेदार पिता भी हैं.
हाल ही में शाहिद ने एक पॉडकास्ट में उनके बच्चों के फ्यूचर से जुड़े सवाल पर कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.
दरअसल, शाहिद से पूछा गया, कि उनके बच्चे अपने पिता से वो क्या चीज है जो सीखे, इस पर एक्टर ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं वो 'हमेशा सही चीज करें.'
उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा कोशिश करता हूं, सही चीज करूं, चाहे वो मुझे पसंद आए या किसी और को ना आए, इतना ही नहीं चाहे वो चीज मेरा नुकसान ही क्यों न कर रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं सही चीज करूंगा.'
इतना ही नहीं शाहिद ने बताया कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक्टिंग में आएं, अगर वो आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे वो उन पर इसको लेकर कोई दबाव नहीं डालेंगे.
उन्होंने कहा- अगर वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैं चाहूंगा की कुछ आसान देखें, फिल्में काफी मुश्किल हैं. बता दें, शाहिद के दो बच्चे हैं, बेटे का नाम जैन है और बेटी का नाम मीशा कपूर है.
