Shahid Kapoor से पहले इन स्टार्स ने अपने खतरनाक लुक्स से हिलाया था फैंस का दिमाग, देखकर हो जाएंगे Shocked
Bollywood Staff
| Jan 02, 2025
शाहिद कपूर की वेब सीरीज 'देवा' का फर्स्ट लुक हाल ही में रिलीज हुआ है. जिसको देखकर फैंस शॉक्ड हो गए हैं.
फिल्म 'पद्मावत' में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था. इस रोल में वो बहुत खतरनाक लग रहे थे.
शाहिद कपूर फिल्म 'उड़ता पंजाब' में भी एक दम अलग अंदाज में नजर आए थे.
फिल्म 'अग्निपथ' में संजय दत्त ने विलेन कांचा चीना के लुक में सबके होश उड़ा दिए थे.
फिल्म 'शैतान' में एक्टर आर माधवन का खतरनाक किरदार देखकर सभी हैरान रह गए थे.
अक्षय कुमार ने फिल्म 'बच्चन पांडे' के लिए एक अलग लुक अपनाया था.
बॉबी देओल ने फिल्म 'एनिमल' में विलेन का किरदार किया था. जिसको देखकर उनके फैंस हैरान रह गए थे.
फिल्म 'संघर्ष' में आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर के खतरनाक किरदार से लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था.
'एनिमल' में रणबीर कपूर एक सीन में खून से लथपथ नजर आ रहे हैं. जिसे देखकर फैंस चौंक गए थे.
