जानिए कौन है शाहरुख खान के बहन-बहनोई, जिनका घर है पाकिस्तान

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने 59वें जन्मदिन को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस खास मौके पर आइए आपको शाहरुख खान की निजी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर शाहरुख खान का फैमिली बैकगॉउन्ड पाकिस्तान का है.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद भारत-पाक विभाजन के दौरान दिल्ली आ गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन शाहरुख खान के चाचा गुलाम मोहम्मद गामा वहीं पाकिस्तान में ही रह गए.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान के चाचा के दो बेटे मंसूर खान और मकसूद खान हैं. वहीं उनकी एक बेटी नूरजहां हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नूरजहां की शादी आसिफ बुरहान से हुई थी. शाहरुख खान के बहनोई भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान के चाचा की बेटी नूरजहां ने अपने बेटे का नाम 'शाहरुख' ही रखा है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, शाहरुख खान की चचेरी बहन नूरजहां का कुछ साल पहले निधन हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: SRK के 3 इमोशनल किस्से: आखिरी वक्त में माता-पिता को देख तक नहीं पाए शाहरुख

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.