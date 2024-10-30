जानिए कौन है शाहरुख खान के बहन-बहनोई, जिनका घर है पाकिस्तान
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने 59वें जन्मदिन को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.
इस खास मौके पर आइए आपको शाहरुख खान की निजी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं.
एक्टर शाहरुख खान का फैमिली बैकगॉउन्ड पाकिस्तान का है.
शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद भारत-पाक विभाजन के दौरान दिल्ली आ गए थे.
लेकिन शाहरुख खान के चाचा गुलाम मोहम्मद गामा वहीं पाकिस्तान में ही रह गए.
शाहरुख खान के चाचा के दो बेटे मंसूर खान और मकसूद खान हैं. वहीं उनकी एक बेटी नूरजहां हैं.
नूरजहां की शादी आसिफ बुरहान से हुई थी. शाहरुख खान के बहनोई भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं.
शाहरुख खान के चाचा की बेटी नूरजहां ने अपने बेटे का नाम 'शाहरुख' ही रखा है.
बता दें, शाहरुख खान की चचेरी बहन नूरजहां का कुछ साल पहले निधन हो गया था.
