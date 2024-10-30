SRK के 3 इमोशनल किस्से: आखिरी वक्त में माता-पिता को देख तक नहीं पाए शाहरुख

बॉलीवुड के किंग खान यानि शाहरुख खान के जन्मदिन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है.

आइए इस मौके पर हम आपको शाहरुख खान से जुड़ी कुछ इमोशनल किस्से बताते हैं.

शाहरुख खान अपने माता-पिता और अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे.

शाहरुख खान आखिरी वक्त में अपनी मां से मिलने आईसीयू में नहीं जाना चाहते थे.

एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था कि, 'मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दुआ पढ़ता रहूंगा तो मां बच जाएंगी'.

शाहरुख खान के पिता की मौत कैंसर से हुई थी.

शाहरुख खान ने बताया था कि मेरी आखिरी याद मेरे पिता के साथ वनीला आइसक्रीम वाली ही है'.

दरअसल, इलाज के दौरान जब शाहरुख के पिता घर आए थे तब उन्होंने वनीला आइसक्रीम मांगी थी.

वहीं, शाहरुख की बहन शहनाज अपने पिता के मौत के बाद डिप्रेशन में चली गईं और उस दिन के बाद से वह बीमार रहने लगीं.

