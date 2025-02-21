पिंक सूट, माथे पर बिंदी, चेहरे पर सादगी... शाहरुख खान की लाडली ने देसी अंदाज में ढाया कहर, वायरल हुआ...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 20, 2025
शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अक्सर ही अपने स्टाइलिश और बोल्ड लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस का देसी अवतार सामने आया है, जिसे देखकर फैंस उनपर फिदा हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, सुहाना खान को एक सैलून के पास स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना ने बेबी पिंक कलर का चिकनकारी सूट पहना था और माथे पर बिंदी भी लगाई थी, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने इस देसी अवतार को न्यूड मेकअप, खुले स्ट्रेट बालों के साथ कंपलीट किया था. जो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी सुहाना खान के ट्रेडिशनल लुक को काफी पसंद कर रहे हैं और एक्ट्रेस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था. जिसमें वह अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर-वेदांग रैना संग नजर आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सालों पहले चकनाचूर हुआ था सलमान खान का हॉलीवुड में..., हुआ 17 करोड़ का...
अगली वेब स्टोरी देखें.