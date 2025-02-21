पिंक सूट, माथे पर बिंदी, चेहरे पर सादगी... शाहरुख खान की लाडली ने देसी अंदाज में ढाया कहर, वायरल हुआ...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अक्सर ही अपने स्टाइलिश और बोल्ड लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस का देसी अवतार सामने आया है, जिसे देखकर फैंस उनपर फिदा हो गए हैं.

दरअसल, सुहाना खान को एक सैलून के पास स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला.

सुहाना ने बेबी पिंक कलर का चिकनकारी सूट पहना था और माथे पर बिंदी भी लगाई थी, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी.

एक्ट्रेस ने इस देसी अवतार को न्यूड मेकअप, खुले स्ट्रेट बालों के साथ कंपलीट किया था. जो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.

वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी सुहाना खान के ट्रेडिशनल लुक को काफी पसंद कर रहे हैं और एक्ट्रेस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

सुहाना ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था. जिसमें वह अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर-वेदांग रैना संग नजर आई थी.

