Suhana अपने पापा SRK को फिटनेस में देती हैं टक्कर, जानें लाइफस्टाइल और पूरी रूटीन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

शाहरुख खान की लाड़ली सुहाना खान अपने पापा की तरह फेमस हो चुकी हैं.

सुहाना खान अपनी फिटनेस को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.

इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी डाइट और वर्कआउट के बारे में बताएंगे, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं.

सुहाना खान अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए काफी मेहनत करती हैं.

सुहाना फिट रहने के लिए पुश-अप्स, पुल-अप्स और डेडलिफ्ट करती हैं.

फिट रहने के लिए सुहाना अपने खान-पान का भी खास ध्यान रखती हैं.

बता दें, सुहाना खान ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ आने वाली फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी.

