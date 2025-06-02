शाहरुख-गौरी या अक्षय-ट्विंकल, कौन है सबसे अमीर सेलेब कपल?
बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे रियल लाइफ कपल्स हैं, जिनकी जोड़ी फैंस को काफी पसंद है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स की कमाई की रेस में कौन सबसे आगे है.
बॉलीवुड की सबसे अमीर जोड़ियो में से एक सोनम कपूर और आनंद आहूजा भी है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 4900 करोड़ रुपए है.
लिस्ट में नवाबी जोड़ी करीना कपूर और सैफ अली खान का नाम भी शामिल है. इनकी कुछ संपत्ति करीब 1685 करोड़ रुपए है.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कुछ संपत्ति करीब 1300 करोड़ रुपए की है, जो जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक है.
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना भी इस रेस में पीछे नहीं हैं, दोनों की संपत्ति करीब 3542 करोड़ रुपए मानी जा रही है.
वहीं शाहरुख खान और गौरी खान इस लिस्ट के सबसे अमीर कपल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 8096 करोड़ रुपए है.
