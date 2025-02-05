Aryan की इस हरकत पर फटा Shah Rukh Khan का गुस्सा, बेटे को दिखाया...
Source:
Bollywoodlife.com
Feb 05, 2025
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार हैं.
शाहरुख खान ने अपनी पहली वेब सीरीज The Bad***s of Bollywood का नेटफ्लिक्स पर ऐलान किया.
ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसका निर्देशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कर रहे हैं.
आर्यन इस सीरीज के जरिए बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने आ रहे हैं, लेकिन पहले ही प्रोजेक्ट में उन्हें पापा की डांट खानी पड़ी.
इस सीरीज की लॉन्चिंग में आर्यन खान बतौर डायरेक्टर अपने पिता शाहरुख खान से बार-बार शॉट दिलवा रहे थे.
शाहरुख एक ही सीन को बार-बार करने पर मजबूर हो रहे थे, जिस वजह से उनका गुस्सा फट गया.
वीडियो में वह बोलते दिख रहे हैं, 'चुप.. एक और एक और किए जा रहा है.. तेरे बाप का राज है क्या...'
शाहरुख की इस बात पर आर्यन की हंसी छूट जाती है और वह हंसने लगते हैं, जिस वजह से किंग का गुस्सा बढ़ जाता है.
बता दें कि शाहरुख खान अपने बेटे की डेब्यू वेब सीरीज में बतौर एक्टर नजर आने वाले हैं.
इस सीरीज की पहली झलक फैंस को काफी पसंद आई है.
