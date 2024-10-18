बचपन में Shahrukh Khan का इस हसीना के लिए धड़का था दिल, तारीफ करते-करते की थी हद पर
Ankita Kumari
| Oct 18, 2024
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को कौन नहीं जनता होगा.
एक्टर शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग की लिस्ट काफी लंबी है.
शाहरुख खान भी कई बड़े एक्टर-एक्ट्रेस के फैन हैं.
शाहरुख खान बचपन से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज के दीवाने हैं.
शाहरुख ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें मुमताज बहुत खूबसूरत लगती हैं.
शाहरुख खान ने कहा, 'अब पता नहीं उनके लिए ये कहना सही है कि नहीं लेकिन सॉरी मुझे वो बहुत सेक्सी लगती हैं.'
शाहरुख ने बताया कि वो नहीं चाहते कि मुमताज या उनके किसी चाहने वाले को बुरा लगे इसलिए उन्होंने सॉरी बोला था.
शाहरुख खान ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बलराज सहानी भी बहुत कमाल के एक्टर लगते थे.
शाहरुख खान को एक्टर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर भी बहुत पसंद हैं.
