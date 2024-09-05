शाहरुख खान ने 2024 में भरा सबसे ज्यादा टैक्स, लिस्ट में इस नंबर पर हैं विजय

शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

थलापति विजय ने 80 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

सलमान खान ने 2024 में 75 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

वहीं पांचवें नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 66 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

अजय देवगन ने 42 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

तो वहीं रणबीर कपूर ने 36 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

ऋतिक रोशन ने 28 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

वहीं कपिल शर्मा ने 26 करोड़ रुपये का टैक्स भरा है।

