बॉलीवुड के इन दिग्गज सितारों ने फ्री में की ये सुपरहिट फिल्म, लिस्ट में बिग-बी से लेकर किंग खान तक...
Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025
स्पोर्ट्स बायोपिक 'भाग मिल्खा भाग' में फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाकर सबका दिल जीत लिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है, कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी.
इस फिल्म में एक छोटा लेकिन अहम रोल निभाने वाली सोनम कपूर ने भी बिना फीस लिए काम किया था, उन्होंने यह फिल्म इसलिए की क्योंकि उन्हें इसकी कहानी बेहद पसंद आई थी.
बॉलीवुड में डेब्यू करना किसी भी नए कलाकार के लिए एक बड़ा मौका होता है. जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण को 'ओम शांति ओम' में मौका दिया, तो उन्होंने खुशी-खुशी इस फिल्म में बिना फीस के काम किया.
राजकुमार राव हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने 'ट्रैप्ड' फिल्म की, तो उन्होंने पैसे की परवाह किए बिना इसमें काम किया.
फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में शाहरुख खान ने 'वानर अस्त्र' का किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया. उनका यह कैमियो दर्शकों के लिए सरप्राइज था. यह रोल उन्होंने अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर के लिए बिना फीस लिए किया था.
2023 में रिलीज हुई 'पठान' में सलमान खान ने अपने 'टाइगर' अवतार में एक धमाकेदार कैमियो किया था. सलमान की एंट्री पर थिएटर्स में तालियां और सीटियां गूंज उठी थीं. इस रोल के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी.
'ब्लैक' मूवी बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. अमिताभ बच्चन ने इसमें एक बुजुर्ग टीचर की भूमिका निभाई थी, जो एक गूंगी-बहरी लड़की को जिंदगी जीना सिखाते हैं. इसके लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए थे.
