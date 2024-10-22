बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक इन 7 सितारों ने खरीदी है चांद पर जमीन
Bollywoodlife.com
ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने चांद पर जमीन का टुकड़ा खरीद लिया है.
क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी है.
साल 2009 में पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान ने खुद बताया था कि उनके पास चांद पर जमीन है.
2018 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर एक जमीन खरीदी थी.
टीवी के मशहूर एक्टर अंकित गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी चांद पर जमीन के एक टुकड़े की मालकिन हैं.
हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने भी चांद पर जमीन खरीदी है.
'बिग बॉस ओटीटी 3' के घर में साईं केतन राव ने खुलासा किया था कि उन्होंने भी चांद पर जमीन खरीदी है.
हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
