इन 10 फिल्मों ने शाहरुख खान को बनाया 'किंग', नहीं थे मेकर्स की पहली पसंद
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
फिल्म डॉन के लिए शाहरुख खान की जगह ऋतिक रोशन पहली पसंद थे.
Source:
Bollywoodlife.com
करण अर्जुन का पहला ऑफिर अजय देवगन और सनी देओल को गया था, जिसे बाद सलमान-शाहरुख का नंबर आया.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान से पहले सलमान खान को चकदे इंडिया ऑफर हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए पहली च्वाइस सैफ अली खान थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख से पहले फिल्म फैन को लेकर मेकर्स सलमान खान के पास गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
कभी हां कभी ना में मेकर्स आमिर खान को लेना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म डर में शाहरुख खान का रोल पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
बाजीगर में मेकर्स सलमान खान और सैफ अनील कपूर को लेना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म दीवाना के लिए शाहरुख खान नहीं अरमान कोहली पहली पसंद थे.
Source:
Bollywoodlife.com
राजू बन गया जेंटलमैन भी पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को थी बच्चों से नफरत, मां बनने से लगता था खौफ
अगली वेब स्टोरी देखें.