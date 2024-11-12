इन 10 फिल्मों ने शाहरुख खान को बनाया 'किंग', नहीं थे मेकर्स की पहली पसंद

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 12, 2024

फिल्म डॉन के लिए शाहरुख खान की जगह ऋतिक रोशन पहली पसंद थे.

करण अर्जुन का पहला ऑफिर अजय देवगन और सनी देओल को गया था, जिसे बाद सलमान-शाहरुख का नंबर आया.

शाहरुख खान से पहले सलमान खान को चकदे इंडिया ऑफर हुई थी.

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए पहली च्वाइस सैफ अली खान थे.

शाहरुख से पहले फिल्म फैन को लेकर मेकर्स सलमान खान के पास गए थे.

कभी हां कभी ना में मेकर्स आमिर खान को लेना चाहते थे.

फिल्म डर में शाहरुख खान का रोल पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था.

बाजीगर में मेकर्स सलमान खान और सैफ अनील कपूर को लेना चाहते थे.

फिल्म दीवाना के लिए शाहरुख खान नहीं अरमान कोहली पहली पसंद थे.

राजू बन गया जेंटलमैन भी पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी.

