क्या सुभाष चंद्र बोस की सेना में रहे थे शाहरुख खान के नाना? जानें अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया?
Ankita Kumari
| Oct 30, 2024
इस रिपोर्ट में हम आपको एक्टर शाहरुख खान की निजी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे.
क्या आप जानते कि शाहरुख खान के असली नाना कौन थे?
कई बार ऐसी अफवाहें उड़ी हैं कि शाहरुख खान के नाना शाहनवाज खान हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी.
शाहरुख ने खुद एक बार ट्वीट कर के बताया था कि शाहनवाज खान उनके अपने नाना नहीं थे.
शाहरुख ने कहा था कि, उनके नाना मंगलुरु पोर्ट के चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद थे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहनवाज खान और इफ्तिखार अहमद दूर के रिश्ते के भाई लगते थे.
सूत्रों के मुताबिक, शाहरुख की मां लतीफ फातिमा शाहनवाज खान की गोद ली हुई बेटी थीं.
शाहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे क्योंकि वह भारत को आजाद कराना चाहते थे.
अंग्रेजों ने शाहनवाज खान को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारी विरोध के चलते उन्हें छोड़ना पड़ा था.
