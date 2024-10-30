इंदिरा गांधी की करीबी थीं शाहरुख खान की मां, पिता बेचते थे चाय

ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान अपने करियर में बुलंदियां छू रहे हैं.

क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के माता-पिता क्या करते थे?

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थीं.

शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा सोशल वर्क में हमेशा आगे रहा करती थीं.

लतीफ फातिमा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ कई सामाजिक कार्य किए थे.

काम के दौरान शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा और इंदिरा गांधी की दोस्ती हो गई थी.

वहीं, शाहरुख के पिता मीर ताज पेशावर के एक पठान थे, जो आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे.

सेना छोड़ने के बाद मीर ताज ने फर्नीचर, परिवहन, केरोसीन डीलिंग जैसे कई बिजनेस किए.

दिल्ली आने के बाद शाहरुख के पिता मीर ताज ने चाय भी बेचने का काम किया था.

