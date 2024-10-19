SRK की एक सलाह ने बदल दी थी इस एक्ट्रेस की जिंदगी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 19, 2024
बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान अपने करियर की बुलंदियों को छू रहे हैं.
शाहरुख खान कई खूबसूरत हसीनाओं के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं.
शाहरुख खान और एक्ट्रेस काजोल ने भी एक साथ फिल्मों में काम किया है.
शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई है.
क्या आप जानते हैं कि काजोल अपने करियर की शुरुआत में ही एक्टिंग छोड़ने वाली थीं?
काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैंने कई साल पहले एक फिल्म की थी, जिसका नाम उधार की जिंदगी था.'
काजोल ने बताया कि, 'वह मेरी तीसरी फिल्म थी. मैं उस समय बिल्कुल नई थी. मेरी उम्र लगभग 17 या 18 साल रही होगी.'
काजोल ने बोला, 'मुझे याद है कि उससे पहले शाहरुख ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक्टिंग सीखनी चाहिए.'
