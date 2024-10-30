गुमनामी की जिंदगी काट रही हैं SRK की बहन, एक हादसे ने बदली किस्मत

Ankita Kumari | Oct 30, 2024

एक्टर शाहरुख खान आज बॉलीवुड के बादशाह के नाम से मशहूर हैं.

शाहरुख खान के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सभी लोग जानते होंगे.

इस रिपोर्ट में हम आपको शाहरुख खान के पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे.

क्या आप शाहरुख खान की बहन के बारे में जानते हैं?

शाहरुख खान की बहन शहनाज लालारुख खान लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं.

बता दें, शहनाज लालारुख खान एक बहुत बड़े हादसे की शिकार हुई हैं.

दरअसल, जिस दिन शहनाज खान के पिता की मौत हुई थी, उस समय वो घर पर नहीं थीं.

जिस समय शहनाज खान घर लौटीं, उस वक्त पिता की डेड बॉडी देख कर वह बेहोश हो गईं थीं.

इस घटना के बाद से शहनाज खान डिप्रेशन में चली गई थीं और बीमार रहने लगी थीं.

