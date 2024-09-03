श्रद्धा ने ऐसे बिताया है शक्ति कपूर संग अपना बचपन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2024

बॉलीवुड के विलेन शक्ति कपूर का आज जन्मदिन हैं।

इस मौके पर आइए आपको श्रद्धा कपूर के बचपन की फोटोज शक्ति कपूर के बर्थडे पर दिखाते हैं।

श्रद्धा कपूर अपने पिता शक्ति कपूर की बहुत लाडली है।

शक्ति कपूर बचपन से ही अपनी बेटी श्रद्धा को ढेर सारा प्यार देते हैं।

इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है की शक्ति कपूर और श्रद्धा कपूर क्यूट बॉन्ड शेयर करते हैं।

शक्ति कपूर अपनी बेटी श्रद्धा के साथ खूब मस्ती करते थे।

शक्ति कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों ही इन फोटोज में प्यारे लग रहे हैं।

बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी शक्ति कपूर अपने बेटी के साथ बचपन में टाइम स्पैंड करते थे।

शक्ति कपूर और श्रद्धा कपूर की इन फोटोज को जमकर प्यार मिल रहा है।

