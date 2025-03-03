खूंखार पिता, वेटर की नौकरी और अब करोड़ों की... कौन है ये एक्ट्रेस?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 02, 2025

श्रद्धा कपूर 3 मार्च 2025 को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं.

वो बॉलीवुड के मशहूर विलेन शक्ति कपूर की बेटी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वह एक वेट्रेस भी रह चुकी हैं.

दरअसल, बोस्टन में पढ़ाई के दौरान एक्ट्रेस ने वेट्रेस की नौकरी की थी.

हालांकि अब वो लग्जरी लाइफ जीती हैं और कम उम्र में अरबों की मालकिन बन चुकी हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए श्रद्धा 5 से 15 करोड़ की फीस लेती हैं.

वहीं एक ऐड के लिए श्रद्धा कपूर 2 करोड़ तक चार्ज करती हैं.

उनके गैराज में Mercedes-Benz GLE और BMW 7 जैसी शानदार कारें हैं.

जनसत्ता के मुताबिक, श्रद्धा की नेटवर्थ करीब 123 करोड़ रुपए है.

