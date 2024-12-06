बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप थी ये फिल्म, सिर्फ 15 मिनट में थिएटर से उतारी गई थी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 06, 2024
आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो थिएटर में एक दिन भी नहीं टिक पाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जख्मी इंसान' साल 1982 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जख्मी इंसान' में जावेद खान, शक्ति कपूर, रीता भादुड़ी और अरुण ईरानी लीड एक्टर्स के तौर पर नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शक्ति कपूर अपनी हर फिल्म में अक्सर खलनायक की भूमिका में नजर आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर फिल्म 'जख्मी इंसान' में वो पहली बार अपनी विलेन की छवि को छोड़कर एक लीड हीरो की भूमिका में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शक्ति कपूर की फिल्म 'जख्मी इंसान' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई थी यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म सिर्फ फ्लॉप ही नहीं रही थी बल्कि इस फिल्म के रिलीज होने के 15 मिनट बाद ही इसको थिएटर से हटा दिया गए था.
Source:
Bollywoodlife.com
शक्ति कपूर ने हाल ही में कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म 'जख्मी इंसान' को लेकर बात की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शक्ति कपूर ने बताया वो इस फिल्म से अपनी खलनायक की छवि को बदलना चाहते थे मगर वो मुमकिन नहीं हो पाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शक्ति ने हंसते हुए कहा 'मैंने हीरो बनने की कोशिश की, मैंने लीड एक्टर बनने की कोशिश की मगर उस फिल्म ने सबको जख्मी कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शक्ति कपूर ने बताया फिल्म रिलीज से पहले मैंने अपने सभी को एक्टर्स को कहा था 'मैं अब विलेन के रोल नहीं करूंगा मैं हीरो बन गया हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादीशुदा हैं Mamta Kulkarni? 25 साल बाद भारत लौटीं एक्ट्रेस ने बताया सच
अगली वेब स्टोरी देखें.