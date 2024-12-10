इस एक्टर ने Chunky Panday को दिलाई थी 10 फिल्में, बाद में लौटाने पड़ गए थे पैसे
| Dec 10, 2024
चंकी पांडे हाल ही में गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ कपिल शर्मा के शो में शामिल हुए थे.
चंकी पांडे, गोविंदा और शक्ति कपूर ने अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करते हुए कई किस्सों को शो में सुनाया है.
चंकी पांडे ने बताया कि उन्हें कई फिल्मों में काम गोविंदा के पास डेट्स न होने की वजह से मिला था.
चंकी पांडे ने बताया शक्ति कपूर ने एक पार्टी से उन्हें 50,000 रुपए कमाने में भी मदद की थी.
चंकी पांडे ने बताया कि शक्ति कपूर उन्हें एक पार्टी में ले गए और वहां सभी फिल्म डायरेक्टर्स से मिलवाया था.
चंकी ने बताया शक्ति कपूर ने सभी डायरेक्टर्स से कहा ये एक बड़ा स्टार बनने जा रहा है.
चंकी ने बताया शक्ति कपूर की यह बात सुनकर उन डायरेक्टर्स ने जेब से सारे पैसे निकाले और मुझे दे दिए थे.
चंकी पांडे ने बताया उस रात मैंने लगभग 10 फिल्मों को साइन किया था.
चंकी पांडे ने हंसते हुए बताया मगर फिर उनमें से नौ ने पैसे वापस मांग लिए और मैंने एक ही फिल्म की थी.
शक्ति कपूर ने चंकी की बात का मजाक करते हुए जवाब दिया, ये कितना झूठ बोलता है! ये पैसे लौटाएगा? इस पर यकीन करते हो?
