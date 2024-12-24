Shalini Passi की Netflix पर फिर से हुई वापसी, इस शख्स के साथ Collab कर फैंस को कर दिया Shocked
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 24, 2024
सोशल मीडिया सेंसेशन शालिनी पासी को 'बॉलीवुड लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' में खूब पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी अपने बेबाक अंदाज और स्टाइलिश कपड़ों से यंग फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस बार शालिनी पासी को इस अनोखे अंदाज में देखकर फैंस शॉक्ड हो गए है.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी ने हाल ही में लॉर्ड दर्शन के साथ एक टीमअप किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी और लॉर्ड दर्शन का ये सरप्राइज डुएट देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी और दर्शन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल शालिनी पासी और लॉर्ड दर्शन ने क्रिसमस के लिए एक डुएट तैयार किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी और लॉर्ड दर्शन की इस जोड़ी को फैंस ने अतरंगी जोड़ी का नाम दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'मैं अपने बच्चों से कहूंगा ये ब्रूनो मार्स और लेडी गागा थे'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'गुब्बारा जब फूल जाता है, तो वो भूल जाता है कि पहले..', आखिर क्यों Kartik Aaryan पर फूटा दोस्त का गुस्सा
अगली वेब स्टोरी देखें.