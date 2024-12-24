Shalini Passi की Netflix पर फिर से हुई वापसी, इस शख्स के साथ Collab कर फैंस को कर दिया Shocked

Bollywood Staff

सोशल मीडिया सेंसेशन शालिनी पासी को 'बॉलीवुड लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' में खूब पसंद किया गया था.

शालिनी पासी अपने बेबाक अंदाज और स्टाइलिश कपड़ों से यंग फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई थीं.

लेकिन इस बार शालिनी पासी को इस अनोखे अंदाज में देखकर फैंस शॉक्ड हो गए है.

शालिनी पासी ने हाल ही में लॉर्ड दर्शन के साथ एक टीमअप किया है.

शालिनी पासी और लॉर्ड दर्शन का ये सरप्राइज डुएट देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं.

शालिनी पासी और दर्शन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल शालिनी पासी और लॉर्ड दर्शन ने क्रिसमस के लिए एक डुएट तैयार किया है.

शालिनी पासी और लॉर्ड दर्शन की इस जोड़ी को फैंस ने अतरंगी जोड़ी का नाम दिया है.

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'मैं अपने बच्चों से कहूंगा ये ब्रूनो मार्स और लेडी गागा थे'

