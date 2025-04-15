इंटरनेट पर छाया शमा सिकंदर का ग्लैमर लुक, ब्लैक ब्रालेट ड्रेस में दिखाया हुस्न
Sadhna Mishra
| Apr 14, 2025
शमा सिकंदर अक्सर अपनी कातिल अदाओं और बोल्ड फोटोज से इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं.
वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने कुछ ही किया है. शमा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
इन तस्वीरों में उन्होंने ब्रालेट और थाई हाई स्लिट ब्लैक ड्रेस में स्टनिंग पोज दिए हैं.
पोस्ट के कैप्शन में शमा ने लिखा, 'ये हवा, ये खामोशी, और ये नजर, कहानी तो बनती है न?'
फैंस उनकी तस्वीरों को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं.
कमेंट्स में दिल और फायर इमोजी की बौछार हो रही है.
शमा 'बाइपास रोड' और 'धूम धड़ाका' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. सोशल मीडिया पर शमा का ये लुक ट्रेंड कर रहा है.
