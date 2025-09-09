लाल परी बनीं शमा सिकंदर, बैकलेस ड्रेस में लगाया ग्लैमर का तड़का, तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 08, 2025
एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने हमेशा के तरह इस बार भी बोल्ड लुक से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
लेटेस्ट फोटोशूट में शमा रेड बैकलेस ड्रेस में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रही हैं.
शमा के इस बोल्ड अवतार को उनके फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.
इस फोटोशूट में शमा ने कई शानदार और सिजलिंग पोज दिए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.
तस्वीरें शेयर करते हुए शमा ने मजेदार कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, 'तुम्हें घूरते हुए पकड़ लिया... हालांकि तुम्हें दोष नहीं दे सकती.'
बता दें कि शमा कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने आमिर खान की फिल्म 'मन' में भी काम किया है.
इस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. शमा को 3.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
