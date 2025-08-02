ब्लैक साड़ी में इतराईं शमा सिकंदर, फोटोज शेयर कर बोलीं- 'मैंने तुम्हें ये दिल...'
Shashikant Mishra
| Aug 02, 2025
छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचने वाली शमा सिकंदर अपनी दिलकश अदाओं से भी आकर्षित करती हैं.
एक्ट्रेस शमा सिकंदर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आए दिन अपने फोटोशूट की झलक फैंस को दिखाती रहती हैं.
शमा सिकंदर का ग्लैमरस अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आता है और वह अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की जमकर तारीफ करते हैं.
शमा सिकंदर ने अब साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाया है. एक्ट्रेस ब्लैक कलर की साड़ी में एक से बढ़कर पोज देती नजर आ रही हैं.
शमा सिकंदर ने फोटोशूट के दौरान जमकर कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है और अपने फैंस को मदहोश कर दिया है.
शमा सिकंदर ने तस्वीरों को साथ कैप्शन लिखा है, 'कि मैंने ये तुम्हें दिल दे दिया.' इसके साथ रेड और ब्लैक हार्ट इमोजी बनाए हैं.
एक्ट्रेस ना सिर्फ साड़ी में बल्कि रिवीलिंग ड्रेस में अक्सर फोटोशूट करवाती हैं और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
