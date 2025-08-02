ब्लैक साड़ी में इतराईं शमा सिकंदर, फोटोज शेयर कर बोलीं- 'मैंने तुम्हें ये दिल...'

छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचने वाली शमा सिकंदर अपनी दिलकश अदाओं से भी आकर्षित करती हैं. Source: Bollywoodlife.com