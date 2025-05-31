शमा सिकंदर ने डीपनेक ड्रेस में दिखाया बोल्ड अंदाज, फोटोज वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 31, 2025

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर आए दिन अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज फैंस को दिखाती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने एक बार फिर पूल के किनारे खड़े होकर कई सेल्फी ली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने अपनी इन फोटोज से अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर की बोल्ड तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर की नई तस्वीरों पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी और फिल्मों दोनों में काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: TV की वो 'नागिन' जिसने एक शो में निभाए 5 किरदार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.