शमा सिकंदर ने डीपनेक ड्रेस में दिखाया बोल्ड अंदाज, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 31, 2025
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर आए दिन अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज फैंस को दिखाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने एक बार फिर पूल के किनारे खड़े होकर कई सेल्फी ली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने अपनी इन फोटोज से अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर की बोल्ड तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर की नई तस्वीरों पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी और फिल्मों दोनों में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: TV की वो 'नागिन' जिसने एक शो में निभाए 5 किरदार
अगली वेब स्टोरी देखें.