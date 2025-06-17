शमा सिकंदर ने बिकिनी में दिखाई बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'ये तो...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 17, 2025

टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी पॉपुलर हैं.

एक्ट्रेस शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपनी बोल्ड झलक दिखाती रहती हैं.

शमा सिकंदर ने एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर अपने तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचा है.

शमा सिकंदर ने बिकिनी पहनकर अपनी बोल्ड झलक दिखाकर फैंस को मदहोश करने का काम किया है.

शमा सिकंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस की निगाहें उनका अदाओं पर टिक गईं.

एक्ट्रेस शमा सिकंदर की इन तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'ये तो सुपर हॉट हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'बहुत प्यारी लग रही हो.'

