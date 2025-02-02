शमा सिकंदर की तस्वीरें हुईं वायरल, अदाएं देखकर लोग बोले- भयंकर...
Shashikant Mishra
| Feb 02, 2025
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
शमा सिकंदर ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है और बोल्ड अदाएं दिखाई हैं. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
शमा सिकंदर की नई तस्वीरें फैंस को पसंद आ रही हैं. हालांकि, उनके अंदाज को लेकर ट्रोल किया जा रहा है.
शमा सिकंदर को रिवीलिंग ड्रेस में देखकर और उनकी अदाओं पर एक यूजर ने लिखा है, 'भयंकर परी.'
शमा सिकंदर को लेकर एक यूजर ने कमेंट किया, 'क्या लुक है.' एक यूजर ने लिखा है, 'अंदाज तो देखो.'
शमा सिकंदर अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज फैंस को दिखाती रहती हैं. उनका बोल्ड अंदाज चर्चा में आ जाता हैं.
शमा सिकंदर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 32 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
43 साल की शमा सिकंदर ने साल 2022 में अपने बॉयफ्रेंड जेम्स मिलिरॉन के साथ शादी की थी.
