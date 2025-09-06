शमा सिकंदर ने दिखाया ट्रेडिशनल अंदाज, फोटोज देख फैंस बोले- 'बहुत ही ज्यादा...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 06, 2025
टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
शमा सिकंदर ने एक बार फिर अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनका ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल रहा है.
शमा सिकंदर ने शरारा पहना हुआ है. इसके साथ उनके सिर पर दुपट्टा और मांगटीका लोगों का ध्यान खींच रहा है.
एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस का दिल धड़क गया और वह उनके अंदाज को पसंद कर रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो चांद का टुकड़ा.' एक फैन ने लिखा है, 'खूबसूरत.'
शमा सिकंदर साड़ी पहनकर अक्सर अदाएं दिखाती हैं और फैंस का ध्यान खींचती हैं.
शमा सिकंदर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर कर्वी फिगर दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ती हैं.
