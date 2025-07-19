फ्रांस की वादियों में फ्रेंच अंदाज में शमा सिकंदर ने ढाया ऐसा कहर कि हर फोटो पर ठहर जाएगी नजर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
Jul 19, 2025
शमा सिकंदर अक्सर अपनी बोल्ड और खूबसूरत तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर देती हैं.
वहीं इन दिनों एक्ट्रेस फ्रांस की खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठा रही हैं, जिसकी झलक फैंस के साथ शेयर की है.
इस ट्रिप पर शमा अकेले नहीं बल्कि अपनी मां और पति जेम्स मिलिरॉन के साथ नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में शमा का ग्लैमरस अंदाज और बैकग्राउंड दोनों ही मन मोह लेते हैं.
एक्ट्रेस वेकेशन के साथ-साथ फ्रेंच फूड का स्वाद भी ले रही हैं.
शमा सिकंदर की इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
