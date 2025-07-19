फ्रांस की वादियों में फ्रेंच अंदाज में शमा सिकंदर ने ढाया ऐसा कहर कि हर फोटो पर ठहर जाएगी नजर

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 19, 2025

शमा सिकंदर अक्सर अपनी बोल्ड और खूबसूरत तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं इन दिनों एक्ट्रेस फ्रांस की खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठा रही हैं, जिसकी झलक फैंस के साथ शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

इस ट्रिप पर शमा अकेले नहीं बल्कि अपनी मां और पति जेम्स मिलिरॉन के साथ नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों में शमा का ग्लैमरस अंदाज और बैकग्राउंड दोनों ही मन मोह लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस वेकेशन के साथ-साथ फ्रेंच फूड का स्वाद भी ले रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर की इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT पर राज कर रही हैं ये 6 वुमन सेंट्रिक वेब सीरीज, हर कहानी का कंटेंट है झन्नाटेदार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.