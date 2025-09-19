शनाया कपूर ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ढाया कहर, बोल्ड फोटोज देख फिदा हुए फैंस
Shashikant Mishra
| Sep 19, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर सोशल मीडिया पर अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज को दिखाती हैं.
शनाया कपूर ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है और फैंस को दिल को धढ़काया है.
शनाया कपूर ने ग्रीन कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया.
शनाया कपूर ने एक से बढ़कर एक पोज दिए और सोशल मीडिया पर कहर ढा दिया.
शनाया कपूर की लेटेस्ट फोटोज देखकर उनके फैंस खुश हो रहे हैं और प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
बताते चलें कि शनाया कपूर ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.
शनाया कपूर हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ नजर आई थीं.
