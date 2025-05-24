शनाया कपूर का ब्लैक शिमरी आउटफिट लुक देख दंग रह गए फैंस, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Sadhna Mishra
| May 24, 2025
शनाया कपूर ने एक बार फिर अपने हॉट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
शनाया ने अब ब्लैक शिमरी ब्रालेट और फर जैकेट में अपना सबसे ग्लैमरस लुक पेश किया है.
तस्वीरों में शनाया का न्यूड मेकअप और स्मोकी एक्सप्रेशन बेहद अट्रैक्टिव लग रहा है.
खुले बालों के साथ शनाया का कैमरा कॉन्फिडेंस देख फैंस क्रेजी हो गए है.
शनाया ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'VIBE' और गुरू रंधावा व फ्रेंच मोंटाना को टैग भी किया है.
एक्ट्रेस के इन तस्वीरों पर फैंस ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
रशा थडानी और महीप कपूर और खुशी कपूर ने फायर और हार्ट इमोजी के साथ कमेंट सेक्शन में रिएक्ट किया है.
शनाया की पोस्ट कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
माना जा रहा है कि ये शूट किसी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का हिस्सा हो सकता है.
