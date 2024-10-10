इस यंग बिलेनियर ने जीती बिजनस टाइकून रतन टाटा की फ्रेंडशिप
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 10, 2024
उद्योग जगत की बड़ी हस्ती रतन टाटा का कल देर रात को निधन हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
बिजनस टाइकून रतन टाटा ना सिर्फ उद्योग में फेमस थे, बल्कि वो एक महान इंसान भी थे.
Source:
Bollywoodlife.com
रतन टाटा ने अपने जीवन में बहुत सारे चैरिटी वर्क किए है. वो आए दिन कई चैरिटी इवेंटस में भी शामिल होते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शांतनु नायडू उद्योगपति रतन टाटा के असिस्टेंट रह चुके है. और वो टाटा ग्रुप में डिप्टी जनरल की पोस्ट पर भी काम कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच काम के अलावा काफी गहरी दोस्ती भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
शांतनु नायडू की उम्र 28 साल की है. वो अक्सर रतन टाटा को सलाह देते रहते है. सोशल मीडिया पर कई बार इनकी फोटोज वायरल होती रहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
शांतनु नायडू भी कई सोशल वर्क में आगे रहते हैं. उन्होंने हाल ही में एक 'गुडफेलो' नाम से ओल्डएज होम शुरू किया हैं जिसमें रतन टाटा ने इंवेस्ट भी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ और भी कई सोशल वर्क किए है. उन्होंने स्ट्रीट डॉग के लिए एक रिफ्लेक्टिव कोलर भी बनाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शांतनु नायडू अब रतन टाटा के बाद उनके सोशल वर्क को हैंडल कर सकते हैं. वो इस यंग बिलेनियर पर काफी भरोसा भी करते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शांतनु नायडू एक बुक रायटर भी हैं उनकी बुक 'आई केम अप ऑन आ लाइटहाउस' को लोगों ने काफी पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Vettaiyan सहित इन फिल्मों में देखें एडवेंचर का डबल डोज
अगली वेब स्टोरी देखें.