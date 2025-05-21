ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में शरवरी वाघ ने किया लाखों दिलों पर वार! सिजिलिंग लुक ने मचाया तहलका
Sadhna Mishra
| May 21, 2025
शरवरी वाघ ने एक बार फिर से अपने हॉट लुक से इंटरनेट पर आग लगा दी है.
एक्ट्रेस ने हाल ही में ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में ऐसा किलर लुक दिखाया गया है, जिससे फैंस क्लीन बोल्ड हो गए.
शरवरी वाघ ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में कैमरे के सामने बेहद ग्लैमरस पोज दिए हैं. उनका ये लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
फोटोशूट के साथ एक्ट्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है.
पोस्ट के साथ शरवरी ने कैप्शन में लिखा, 'क्योंकि इसे पहनकर बहुत खास महसूस हुआ.'
जैसे ही एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सामने आई लोग दिल खोलकर प्यार लुटाने लगे.
एक यूजर ने शरवरी की तारीफ में लिखा, 'खूबसूरती ज्यादा हो गई' वहीं दूसरे ने कहा- 'ब्लैक ड्रेस आप पर खूब जच रही है.'
