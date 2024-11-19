अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा द रूल' को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बड़ा बयान
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा द रूल' 5 दिसंबर को थिएटर में धमाकेदार एंट्री करने वाली है.
वहीं अल्लू अर्जुन फिल्म 'पुष्पा द रूल' को कई प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते नजर आ रहे हैं.
हाल ही में अल्लू अर्जुन बिहार में अपनी फिल्म 'पुष्पा द रूल' को प्रमोट करने के लिए गए थे. जहां फैंस की खूब भीड़ इकट्ठा हुई थी.
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पटना में फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे थे. जहां फैंस ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया था.
अल्लू अर्जुन और रश्मिका ने बिहार की ऑडियंस से हिंदी में बात की थी जैसे ही वो हिंदी बोलते लोग तालियां और सीटियां बजा रहे थे.
फैंस का इतना सपोर्ट देखकर अल्लू अर्जुन ने कहा, 'मैंने बहुत सारे फैंस देखे हैं मगर कभी आप लोगों जैसे फैंस नहीं देखे.'
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदना को देखकर फैंस की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस को वहां मोर्चा संभाला पड़ गया था.
वहीं एक्टर और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार में फिल्म को प्रमोट करने के लिए अल्लू अर्जुन की काफी तारीफ की है.
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'मुझे खुशी है कि बिहार को आखिरकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री द्वारा सीरियस लिया जा रहा है.'
